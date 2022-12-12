Савинское
Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
980Савинская, д.при р. Шелексе.193½82½155Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
390. Савинская (Замостье), деревня бывшая государственная, при речке Шелексе, дворов 11, жителей 57, волостное правление (уездный город 195 в.)
391. Гашковское (Огарково, Шелековский Погост), село бывшее государственное, при речке Шелексе, дворов 22, жителей 116, 2 церкви православных
392. Князевская (Конец), деревня бывшая государственная, при речке Шелексе, дворов 23, жителей 120, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
105767Савинскоесело62°58'с.ш.40°08'в.д.P-37-045
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11650180131с Савинскоесело