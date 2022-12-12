село Савинское, село Савинское, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Савинское

Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Онежский уезд
980Савинская, д.при р. Шелексе.193½82½155
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Онежский уезд, Савинская волость
390. Савинская (Замостье), деревня бывшая государственная, при речке Шелексе, дворов 11, жителей 57, волостное правление (уездный город 195 в.)
391. Гашковское (Огарково, Шелековский Погост), село бывшее государственное, при речке Шелексе, дворов 22, жителей 116, 2 церкви православных
392. Князевская (Конец), деревня бывшая государственная, при речке Шелексе, дворов 23, жителей 120, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Плесецкий район
105767Савинскоесело62°58'с.ш.40°08'в.д.P-37-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Савинское городское поселение
11650180131с Савинскоесело
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