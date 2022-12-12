деревня Верхний Гулюм, деревня Верхний Гулюм, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Верхний Гулюм

Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
539Муллагулюмова, деревня.при ключе.1003540123126Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Пчеловодство.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Зильдяровская волость
358. Муллагулюмова, деревня бывшая государственная, при речке Муллагуле, дворов 54, жителей 285, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Зильдяровская волость
11Муллагулюмова, д. при кл. Гулюме, мечеть, бак. лав., хл.-з. маг.1003597225220Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Стерлибашевский район
523786Верхний Гулюмдеревня53°33'00"55°07'00"N-40-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Стерлибашевский муниципальный район, Сельское поселение Янгурчинский сельсовет
80648465116д Верхний Гулюмдеревня
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