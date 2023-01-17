деревня Лосево, деревня Лосево, Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Лосево

Великолукский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Великолуцкий уезд
2525Лосево, дер.при ключах.3434123943
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Великолуцкий уезд, Лосевская волость
123. Лосева, деревня бывшая государственная, дворов 12, жителей 96, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Великолукский район
54915Лосеводеревня56°35'с.ш.30°47'в.д.O-36-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Великолукский муниципальный район, Сельское поселение Шелковская волость
58606452179д Лосеводеревня
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