деревня Теребиловка, деревня Теребиловка, Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Теребиловка

Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Теребиловская волость
1416. Теребиловка, починок бывший государственный, при речке Кунтавке, дворов 7, жителей 56, волостное правление (уездный город в 3 верстах)

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Уржумский район
29343Теребиловкадеревня57°08'49°59'O-39-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Уржумский муниципальный район, Уржумское сельское поселение
33641496281д Теребиловкадеревня
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