село Малая Неклиновка, село Малая Неклиновка, Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Малая Неклиновка

Неклиновский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Сарматская волость
2484Мало-Неклиновский поселок, Сарматской волости, при реке Миусе177268613018

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Неклиновский район
49263Малая Неклиновкасело47°27'00"38°53'00"L-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Неклиновский муниципальный район, Большенеклиновское сельское поселение
60636404131с Малая Неклиновкасело
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