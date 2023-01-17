деревня Онежены, деревня Онежены, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Онежены

Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
496Онежана (пос.: Онежана Часовенская и Онежана Пучкова), с.при Пушкозере.14597289391Церковь православная. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Толвуйская волость
85. Онежан-Часовенское (Погоское), село бывшее горнозаводское, при озере Путкозере, дворов 17, жителей 130, церковь православная, мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Медвежьегорский район
149763Онеженыдеревня62°30'35°07'P-36-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Медвежьегорский муниципальный район, Шуньгское сельское поселение
86624470201д Онеженыдеревня
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