Онежены
Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
496Онежана (пос.: Онежана Часовенская и Онежана Пучкова), с.при Пушкозере.14597289391Церковь православная. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
85. Онежан-Часовенское (Погоское), село бывшее горнозаводское, при озере Путкозере, дворов 17, жителей 130, церковь православная, мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
149763Онеженыдеревня62°30'35°07'P-36-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
86624470201д Онеженыдеревня