деревня Притыцкая, деревня Притыцкая, Никольский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Притыцкая

Никольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6940Притыцкая (Притыкина), д. каз.при рч. Моломе.29618442420
Показать скан

Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лузянская волость
Притыцкая2054

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Лузянская волость
1049. Притвецкая, деревня бывшая государственная, при речке Межевице, дворов 11, жителей 70, красильный завод
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close