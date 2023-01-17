село Кук-Тяка, село Кук-Тяка, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кук-Тяка

Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
668Коптяки, д. каз. и башк.при р. Ике.604575214223Мечеть магометанская 1.
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669Еланкулева, д. каз. и башк.при оз. Еланкуле.604841130122Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Тумутуковская волость
860. Куптяки, деревня бывшая государственная, дворов 83, жителей 478, мечеть, водяная мельница

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КүктәкәКук-ТякаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Азнакаевский район
158819Кук-Тякасело55°00'53°23'N-39-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Азнакаевский муниципальный район, Тумутукское сельское поселение
92602460106с Кук-Тякасело
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