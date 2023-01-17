село Большое Свистово, село Большое Свистово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большое Свистово

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1893Свистово, д. вл.при р. Проне.6618129129
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Прудская волость
751. Свистово-Коробьино, село бывшее владельческое, при реке Проне, дворов 48, жителей 429, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
1171Большое Свистовосело54°14'с.ш.39°09'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Рачатниковское сельское поселение
61617460111с Большое Свистовосело
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