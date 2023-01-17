посёлок Уйбат, посёлок Уйбат, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019) — Familio

Уйбат

Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Абаканская Инородная Управа
1854Усть-Уйбат, ул., на рч. Уйбате307395

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Хакасия, Усть-Абаканский район
563579Уйбатпосёлок53°43'00"90°22'00"N-46-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Хакасия, Усть-Абаканский муниципальный район, Сельское поселение Чарковский сельсовет
95630470121п Уйбатпоселок
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