село Богородское, село Богородское, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Богородское

Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
336Богородское (Сергеевка), село.при ключах.8030144424450Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водяная
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дуванейская волость
62. Богородское (Сергеевка), село бывшее владельческое, при кл. безъимян., дворов 104, жителей 726, церковь православная, школа, 3 лавки, базар

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Дуванейская волость
2Богородское (Сергеевка), с. при реч. Больш. Агрязе, церковь (постр. в 1853 г.), зем. учил., чайная, библиот.-чит., 2 бак. лав., х.-з. маг., кузн., усадьба Осипова6510160492526Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Благовещенский район
521294Богородскоесело55°15'00"55°57'00"N-40-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Богородский сельсовет
80615407101с Богородскоесело
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