Богородское
Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
336Богородское (Сергеевка), село.при ключах.8030144424450Р. — Церковь православная 1. Училище. Мельница водянаяПоказать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
62. Богородское (Сергеевка), село бывшее владельческое, при кл. безъимян., дворов 104, жителей 726, церковь православная, школа, 3 лавки, базар
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Богородское (Сергеевка), с. при реч. Больш. Агрязе, церковь (постр. в 1853 г.), зем. учил., чайная, библиот.-чит., 2 бак. лав., х.-з. маг., кузн., усадьба Осипова6510160492526Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521294Богородскоесело55°15'00"55°57'00"N-40-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Богородский сельсовет
80615407101с Богородскоесело