деревня Шелепино, деревня Шелепино, Дмитровский, Московская область (на 2019) — Familio

Шелепино

Дмитровский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Дмитровский уезд, Подчерковская волость
568. Шелепино, деревня бывшая владельческая, дворов 46, жителей 275, лавка, позументн. ф.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Подчерковская волость
Дер. Шелепино63станция Дмитров. 644Имение Заботиных.
Имение В. Н. Заботина, при с. Шелепине636

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
40663Шелепинодеревня56°24'с.ш.37°32'в.д.O-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Дмитровский
46715000859д Шелепинодеревня
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