деревня Нырсовары, деревня Нырсовары, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нырсовары

Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1080Ныреывар, д. каз.при рч. Нырсе.6312236786
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Ключищенская волость
441. Нырсовар, деревня бывшая государственная, при речке Нырсинке, дворов 29, жителей 162, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Ключищинская волость
Нырсовары, Ключищинскойрусские и крещеные татары347
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Пестречинский район
188614Нырсоварыдеревня55°47'50°08'N-39-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Пестречинский муниципальный район, Янцеварское сельское поселение
92648480106д Нырсоварыдеревня
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