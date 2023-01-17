деревня Боровая, деревня Боровая, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021) — Familio

Боровая

Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
28БороваядеревняболотоМалиновского, православногоТокаришскому сельскому обществу25

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts
Borovijeagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=733

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts
Borovaja100118512ciemsEKS
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