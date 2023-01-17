Тупицино
Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Тупицыно, Тупицынской волости, Гдовского уезда, А. Гавриловым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Тупицыно, Тупицынской волости, Гдовского уезда, П. Петровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Тупичино, Тупицынской волости, Гдовского уезда, Л. Тарасовым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Об отводе отрубных участков из надельной земли крестьян Петру Николаеву, Прокопию Никитину, и Анастасии Филипповой дер. Тупицыной Тупицынской волости Гдовского у. 1910 г. Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. группа б. По прошению крестьянки Санкт-Петербургской губернии Гдовского уезда Тупицынской волости деревни Тупицыной Мар Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
176. Тупицына (Тупицын Конец), деревня бывшая владельческая, при речке Ужевке, дворов 28, жителей 117, волостное правление (уездный город в 44 верстах), школа, почтовая с Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Тупицино д., потч. контора, земская ст.442 стан18–5 участок15почтовое отделение Тупицино.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
55864Тупицинодеревня58°35'с.ш.28°22'в.д.O-35-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58608440226д Тупицинодеревня
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