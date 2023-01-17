деревня Тупицино, деревня Тупицино, Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Тупицино

Гдовский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Тупицыно, Тупицынской волости, Гдовского уезда, А. Гавриловым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Тупицыно, Тупицынской волости, Гдовского уезда, П. Петровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Тупичино, Тупицынской волости, Гдовского уезда, Л. Тарасовым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Об отводе отрубных участков из надельной земли крестьян Петру Николаеву, Прокопию Никитину, и Анастасии Филипповой дер. Тупицыной Тупицынской волости Гдовского у. 1910 г. Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. группа б. По прошению крестьянки Санкт-Петербургской губернии Гдовского уезда Тупицынской волости деревни Тупицыной Мар Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Тупицынская волость
176. Тупицына (Тупицын Конец), деревня бывшая владельческая, при речке Ужевке, дворов 28, жителей 117, волостное правление (уездный город в 44 верстах), школа, почтовая с Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Тупицинская волость
Тупицино д., потч. контора, земская ст.442 стан185 участок15почтовое отделение Тупицино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Гдовский район
55864Тупицинодеревня58°35'с.ш.28°22'в.д.O-35-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Гдовский муниципальный район, Сельское поселение Черневская волость
58608440226д Тупицинодеревня
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