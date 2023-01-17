село Спасское, село Спасское, Воловский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Спасское

Воловский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2786Спасское (Козаковское, Самарино), сц. вл.при руч. Дубовчике.502543210188
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Воловская волость
744. Спасское (Казаково), сельцо бывшее владельческое, дворов 75, жителей 520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Воловский район
78909Спасскоесело52°04'00"37°59'00"N-37-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Воловский муниципальный район, Сельское поселение Спасский сельсовет
42603448121с Спасскоесело
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