село Хулабаркмахи, село Хулабаркмахи, Дахадаевский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Хулабаркмахи

Дахадаевский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Дахадаевский район
300495Хулабаркмахисело42°04'47°28'K-38-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Дахадаевский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Дуакарский
82618428111с Хулабаркмахисело
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