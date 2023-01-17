село Хкем, село Хкем, Ахтынский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019) — Familio

Хкем

Ахтынский муниципальный район, Республика Дагестан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Самурский округ, Ахтыпаринское наибство
1035Хкем75257215472лезгинымусульмане сунитылезгинский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Ахтынский район
145227Хкемсело41°29'47°46'K-38-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Дагестан, Ахтынский муниципальный район, Сельское поселение сельсовет Ахтынский
82606405116с Хкемсело
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