деревня Якимова Слобода, деревня Якимова Слобода, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Якимова Слобода

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Якимово-Слободская волость
772. Якимовская Слобода, село бывшее владельческое, при реке Березине, дворов 58, жителей 310, волостное правление, церковь православная, школа, почтовая станция. В 15 ве Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Якимо-Слободская волость
Слобода Якимовская, имение41422259
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Слобода Якимовская, село668114422259
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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Боровиковский сельсовет
д. Якимова Слобода577
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