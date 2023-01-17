деревня Тарасовская, деревня Тарасовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Тарасовская

Устьянский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
2385Тарасовская (Березинская), д. каз.при р. Устье.262259157790
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Дмитриевская волость
327. Тарасовская Верхняя (Березняк), деревня бывшая государственная, при реке Устье, дворов 23, жителей 177, часовня

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Дмитриевская волость
2525Тарасовское (Верхняя)Дмитриевское.Дмитриевский-Николаевскийбывшие государственные2501660176154

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Устьянский район
106300Тарасовскаядеревня61°14'с.ш.44°56'в.д.P-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Устьянский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
11654412151д Тарасовскаядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close