деревня Шелковичное, деревня Шелковичное, Ялтинский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Шелковичное

Ялтинский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1641Коуш, д. каз. тат.при р. Каче.2050147340317Мечетей 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Богатырская волость
473. Коуш, деревня бывшая государственная, при речке Каспана, дворов 153, жителей 841, 3 мечети, 2 школы, 2 лавки
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