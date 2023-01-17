Троицкое
Лискинский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Опись имущества просорушки жителя села Троицкого Урывской волости Коротоякского уезда Гукова Архипа Моисеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опис Показать все
Дело по иску жит. с. Троицкого Урывской волости Пышнограева Петра Федоровича к Пышнограевой Анисье Варнаевне о расторжении брака. 1922 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Бубнова Евдокима и др. в количестве 4 человек в неподчинении власти. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Булавинцева Ивана Родионовича в несоблюдении правил учета военнообязанных. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Величко Василия Аверьяновича в неявке на учет. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 6 Показать все
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Власенко Степ (ф)ана Сергеевича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Падалкина Павла Семеновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 266.
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Падалкина Павла Семеновича в дезертирстве. 1921–1922 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело Показать все
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Волкова Абрама Захаровича в дезертирстве. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 439.
Дело по обвинению жит. с. Троицкого Урывской волости Сергеенко (Сергиенкова) Даниила Федотовича по ст. 79 ч. 2 УК. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1757Троицкая, слоб. каз.при Донских озерах.122169724792Церковь православная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
835. Троицкое (Задонская), слобода бывшая государственная, при озере Белом, дворов 199, жителей 1654, церковь православная, лавка, 17 ветряных мельниц
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7208Троицкоесело51°05'с.ш.39°14'в.д.M-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20621476101с Троицкоесело