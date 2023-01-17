село Тимлюй, село Тимлюй, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Тимлюй

Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Селенгинский округ, Кабанская волость
928Темлюйское сел.Крестьянских дворов: 114. Всех дворов: 114. 604

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Кабанский район
220522Тимлюйсело51°59'с.ш.106°34'в.д.M-48-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Кабанский муниципальный район, Каменское городское поселение
81624158111с Тимлюйсело
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