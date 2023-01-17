Населенное место

Гута, при дерев. Репище, ус. (Незабытовской), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 17, у. гор. 80 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Ново-Друцк 43 в.