Репище
Браславский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гута, при дерев. Репище, ус. (Незабытовской), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 17, у. гор. 80 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Ново-Друцк 43 в.
Репище, д., р. Иодская, жит. 156 (90 м. 66 ж.), дес. 63, у. гор. 79 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Новодруцк 43 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Репище4
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Репище2