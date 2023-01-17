Прозорово
Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Дознание о крестьянине Можайского уезда Канаевской волости, деревни Прозорова Савелии Титове Титове по признакам преступления, предусмотренного 129 ст. угол. уложения. // Показать все
Дознание о крестьянине Можайского уезда Канаевской волости, деревни Прозорова Савелии Титове Титове по признакам преступления, предусмотренного 129 ст. угол. уложения. // Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4358Прозорова, д. каз.при р. Исконе.402026101117Показать скан
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Прозорово4632841Старообрядческая церковь.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
41459Прозороводеревня55°50'с.ш.35°39'в.д.N-36-012
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46605431221д Прозороводеревня