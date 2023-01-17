деревня Прозорово, деревня Прозорово, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Прозорово

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дознание о крестьянине Можайского уезда Канаевской волости, деревни Прозорова Савелии Титове Титове по признакам преступления, предусмотренного 129 ст. угол. уложения. // Показать все
Дознание о крестьянине Можайского уезда Канаевской волости, деревни Прозорова Савелии Титове Титове по признакам преступления, предусмотренного 129 ст. угол. уложения. // Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Можайский уезд
4358Прозорова, д. каз.при р. Исконе.402026101117
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Можайский уезд, Канаевская волость
Дер. Прозорово4632841Старообрядческая церковь.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
41459Прозороводеревня55°50'с.ш.35°39'в.д.N-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Осташевское сельское поселение
46605431221д Прозороводеревня
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