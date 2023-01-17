деревня Варламова Гора, деревня Варламова Гора, Островский уезд, Псковская губерния (на 1886) — Familio

Варламова Гора

Островский уезд, Псковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Островский уезд
10273Варламова Гора, дер.при рч. Выдренке.2525215766
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Псковская губерния, Островский уезд, Мясовская волость
250. Ворламова Гора, погост бывший владельческий, при реке Выдренке, дворов 21, жителей 132, лавка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close