деревня Дьяково, деревня Дьяково, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область (на 2019) — Familio

Дьяково

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8976Дьяково, д.при рч. Емсне.1518225254
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Сорохтская волость
Дьяково д.рч. Емсна18362146091151По волости мужчины-промышленники составляют 54,07% всего населения от 8 до 60 л.; % плотников к населению в том же возрасте 31,52%; % фабричн.-мужчин к населению — 7,00 ( Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Нерехтский район
351914Дьяководеревня57°20'00"40°40'00"O-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Пригородное сельское поселение
34626450156д Дьяководеревня
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