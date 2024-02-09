деревня Великодворская, деревня Великодворская, Каргопольский уезд, Вологодская губерния (на 1926) — Familio

Великодворская

Каргопольский уезд, Вологодская губерния (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1572Великодворская (Заручевье), д.при колодцах.2222175357Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Нифантовская волость
363. Великодворская (Велика в Заручевье), деревня бывшая государственная, дворов 20, жителей 138, часовня, мельница

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Каргопольский уезд, Каргопольская волость
Великодворская34131деревняРусские347091161
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