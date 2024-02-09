деревня Громыкино, деревня Громыкино, Медынский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Громыкино

Медынский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Медынский уезд
2464Громыкина, д. каз.при рч. Дунке.1325156883
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Медынский уезд, Кременская волость
579. Громыкина, деревня бывшая государственная, при речке Дынке, дворов 26, жителей 147, красильня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Медынский район
65676Громыкинодеревня55°05'35°55'N-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Медынский муниципальный район, Сельское поселение село Кременское
29625428116д Громыкинодеревня
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