село Быковка, село Быковка, Курмышский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Быковка

Курмышский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1276Быковка, с. вл.при вершине рч. Медянки.983034134143Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
С. Быковка4Кн. Ник. Алекс. Бабичев1351530

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Алферьевская волость
662. Быковка, село бывшее владельческое, при речке Медяне, дворов 49, жителей 359, церковь православная

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Болховская волость
207Быковка, село, при рч. Медянке; н. р.2419088252228
222Усадьба Федоровых, при с. Быковке2419013
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