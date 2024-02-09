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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1276Быковка, с. вл.при вершине рч. Медянки.983034134143Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
С. Быковка4Кн. Ник. Алекс. Бабичев1351530
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
662. Быковка, село бывшее владельческое, при речке Медяне, дворов 49, жителей 359, церковь православная
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
207Быковка, село, при рч. Медянке; н. р.2419088252228
222Усадьба Федоровых, при с. Быковке241901—3