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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. группа б. По жалобе поверенных от общества села Чекань Чеканской волости Богульмского уезда Самарской губернии Ксенофон Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
680Воскресенское (Чекан-Перевоз), с. вл.при р. Ике.7045112569557Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугульминский уезд
С. Воскресенское, Чекан-Перевоз тож2Ар. Тим. Аксаков35130163
С. Воскресенское, Чекан-Перевоз тож2Ар. Тим. Аксаков35130163
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
364. Чекан (Перевоз, Воскресенское, Аиловка), село бывшее владельческое, при реке Ике, дворов 195, жителей 1195, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Чекан-Перевоз (Воскресенское тож) Б. помещ. Рус. Прав.2038Р. Ик21060—3729601077
Татарская энциклопедия
Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧәкәнЧеканТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189757Чекансело54°51'53°33'N-39-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92602420106с Чекансело