село Чекан, село Чекан, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Чекан

Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. группа б. По жалобе поверенных от общества села Чекань Чеканской волости Богульмского уезда Самарской губернии Ксенофон Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
680Воскресенское (Чекан-Перевоз), с. вл.при р. Ике.7045112569557Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Бугульминский уезд
С. Воскресенское, Чекан-Перевоз тож2Ар. Тим. Аксаков35130163
С. Воскресенское, Чекан-Перевоз тож2Ар. Тим. Аксаков35130163

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Чеканская волость
364. Чекан (Перевоз, Воскресенское, Аиловка), село бывшее владельческое, при реке Ике, дворов 195, жителей 1195, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Чеканская волость
С. Чекан-Перевоз (Воскресенское тож) Б. помещ. Рус. Прав.2038Р. Ик210603729601077

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ЧәкәнЧеканТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Азнакаевский район
189757Чекансело54°51'53°33'N-39-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Азнакаевский муниципальный район, Вахитовское сельское поселение
92602420106с Чекансело
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