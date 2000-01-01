деревня Негодяево, деревня Негодяево, Ивановская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Негодяево

Ивановская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Владенная запись лесного надела дер. Негодяево Ивановской волости Ростовского уезда. 1875–1876 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 121. Опись 5. Дело 939.
По жалобе граждан дер. Негодяево Борисоглебской волости Анастасии Герасимовны Синициной по делу о саде. 1924 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р-161 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7541Негодяево, д. каз.при колодце.28881826

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Ивановская волость
д. Негодяево I. Введенское общество132611Введенский приход
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