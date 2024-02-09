деревня Малый Луцк, деревня Малый Луцк, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Малый Луцк

Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Горкской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5188Малое Луцкое, д. вл.при р. Луге.537124030
Показать скан

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Горкская волость
Луцко М. д.41 стан481 участок4город Ямбург.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район
197092Малый Луцкдеревня59°25'28°35'O-35-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение
41621404156д Малый Луцкдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close