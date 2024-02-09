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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кубарки, им. (Хомского)., р. Оржавка, жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 150, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 15 в.
Кубарки, з. (Иванскевича), р. Лучайка, д., жит. 6 43 м. 3 ж.), дес. 22, у. гор. 75 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 12 в.
Кубарки, д., р. Лучайка, жит. 72 (34 м. 38 ж.), дес. 55, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 12 в.
Кубарки, выс. р. Лучайка, жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 1, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Кубарки5
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Кубарки7