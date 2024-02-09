Населенное место

Кубарки, им. (Хомского)., р. Оржавка, жит. 11 (7 м. 4 ж.), дес. 150, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 15 в.

Кубарки, з. (Иванскевича), р. Лучайка, д., жит. 6 43 м. 3 ж.), дес. 22, у. гор. 75 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Поставы 12 в.

Кубарки, д., р. Лучайка, жит. 72 (34 м. 38 ж.), дес. 55, у. гор. 70 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 12 в.