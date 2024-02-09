сельцо Вашково, сельцо Вашково, Александровский уезд, Владимирская губерния (на 1860) — Familio

Вашково

Александровский уезд, Владимирская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
1081Вашково (Ивашково), сц. вл.при прудах.242613125Церковь православная 1 (домовая).
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Александровский уезд
Сц. Ивашково. Д. Березино, Старое и Сц. Осташкино14Серг. Дм. Муханов1883237
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