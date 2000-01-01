село Новоселовское, село Новоселовское, Анцирская волость, Канский уезд (на 1911) — Familio

Новоселовское

Анцирская волость, Канский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
751Новоселовское, с. каз.при рч. Курыше.4012554154155Церковь православная 1.

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Анцирская волость
931Новоселовское, с., на рч. Курыше; церк. Мих. Арх. [1]; шк. ц.-прих.; каз. вин. лав. № 77; хлеб.-з. маг.9624727424
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