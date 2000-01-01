хутор Гандиловский, хутор Гандиловский, Луганская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Гандиловский

Луганская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
215Гандиловский.при источнике Платинском.88239576461

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Луганская станица
914Гандиловский хутор, Луганской станицы, на б. Плотина1102692586565Хуторское правление, приходское училище, водяная мельница, ветряная мельница2027918
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