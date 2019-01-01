село Красные Дома, Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Красные Дома

Елховский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
221Никольское (Красные Дома), с. каз.при рч. Чесноковке.8020146974Церковь православная 1. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Краснодомская волость
79. Никольское (Красные Дома), село бывшее государственное, при речке Чесноковке, дворов 20, жителей 139, волостное правление (уездный город в 80 верстах), 2 церкви право Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Краснодомская волость
село Никольское (Красные-Дома) 1621703531956308228685950[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Краснодомская волость
С. Красные Дома (Никольское тож) Б. удел. Рус. Прав.324Р. Чесноковка868629110107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Елховский район
57445Красные Домасело53°50'с.ш.50°22'в.д.N-39-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Елховский муниципальный район, Сельское поселение Красные Дома
36615435101с Красные Домасело

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