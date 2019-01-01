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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
221Никольское (Красные Дома), с. каз.при рч. Чесноковке.8020146974Церковь православная 1. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
79. Никольское (Красные Дома), село бывшее государственное, при речке Чесноковке, дворов 20, жителей 139, волостное правление (уездный город в 80 верстах), 2 церкви право Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Никольское (Красные-Дома) 1621703531956308228685950[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Красные Дома (Никольское тож) Б. удел. Рус. Прав.324Р. Чесноковка8686—29110107
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57445Красные Домасело53°50'с.ш.50°22'в.д.N-39-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36615435101с Красные Домасело