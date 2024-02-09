деревня Никоны, деревня Никоны, Будницкая волость, Велижский уезд (на 1906) — Familio

Никоны

Будницкая волость, Велижский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Велижский уезд, Будницкая волость
25НиконыдеревняколодецВелижского Святого-Николая, православногоМиловидскому сельскому обществу11
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