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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Бурцовщины, Спицынской волости, Гдовского уезда, П. Егоровым. 1892–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Бурцовщины, Спицынской волости, Гдовского уезда, Е. Степановым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О выкупе трех наделов земли крестьянином д. Бурцовщины, Спицынской волости, Гдовского уезда, Е. Степановым. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архи Показать все
По жалобе крестьянина д. Бурцовщина Спицынской волости Гдовского уезда Д. Калинова на неправильное проведение семейного раздела. 1898–1901 гг. // Центральный государствен Показать все
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Бурцовщина д.204 стан2066 участок32город Гдов.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
54372Бурцовщинадеревня58°35'с.ш.27°53'в.д.O-35-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
58608444121д Бурцовщинадеревня