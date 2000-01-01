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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О наделении полевыми землями крестьян с. Лососкино Ложголовской волости Гдовского у. 1900–1903 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
О выдаче данной крестьянке дер. Лососкино Ложголовской волости Гдовского уезда Анастасии Яковлевой. 1900–1901 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О земле крестьянки дер. Лососкино Ложголовской волости Гдовского уезда К. Егоровой. 1901–1902 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
Об отводе отрубного участка земли крестьянину Игнатьеву дер. Ласоскино Ложголовской волости Гдовского у. и о возобновлении межевых границ дачи села Ложголово. 1911–1913 г Показать все
Об отводе к одному месту надельной земли крестьянина деревни Лососкино Ложголовской волости, Ивану Игнатьеву. 1909–1916 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1021Лососкино, д. вл.при колодце.7535307999Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
111. Лососкина, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 208, волостное правление (уездный город в 70 верстах), часовня. В 5 верстах — церковь православная, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Лососкина241658726567162018063426[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лососкино д., потч. контора, земская ст.785 стан25–2 участок6почтовое отделение Козья Гора.