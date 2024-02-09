деревня Семеновичи, деревня Семеновичи, Шарковщинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Семеновичи

Шарковщинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Поставская волость
Семеновичи, д., р. Дисенка, жит. 138 (73 м. 65 ж.), дес. 179, у. гор. 86 в., вол. пр. 27 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Поставы 31 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д Семеновичи11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Шарковщинский район, Станиславовский сельсовет
д. Семеновичи8
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