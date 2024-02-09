деревня станции Пелгусово, деревня станции Пелгусово, Тейковский район, Ивановская область (на 2018) — Familio

Пелгусово

Тейковский район, Ивановская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Тейковский район
588783Пелгусоводер.ст.56°56'40°43'O-37-118
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