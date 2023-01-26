посёлок Хлебодаровка, посёлок Хлебодаровка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Хлебодаровка

Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
936Хлебодаровка (Кисла), д. вл.при рч. Кисле.3241175958

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Асекеевский район
708191Хлебодаровкапосёлок53°38'с.ш.52°53'в.д.N-39-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Асекеевский муниципальный район, Сельское поселение Кислинский сельсовет
53607418116п Хлебодаровкапоселок
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