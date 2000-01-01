хутор Грузкой, хутор Грузкой, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Грузкой

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2389Грузкой (Грузной), хут. вл.при вершине протока Грузкого.826768278278

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Марьевская волость
1019. Грузской, хутор бывший владельческий, дворов 60, жителей 720, кирпичный завод

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Айдарская волость
Фирсова, «Грузский», («Егоровка»)6673владельческий хутор275
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