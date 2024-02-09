село Скулень, село Скулень, Унгенский район (на 2017) — Familio

Скулень

Унгенский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Ясский уезд
1228Скуляны, мест. вл.при р. Пруте.5442510181030Еврейская синагога 1. Молитвенных домов 2. Почтовая станция. Еженедельные базары. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Ясский уезд, Скулянская волость
854. Скуляны, местечко бывшее государственное, при реке Пруте, дворов 231, жителей 1212, волостное правление (у. г.в.), 45 синагога, 2 молитвенных дома, больница, 2 школы Показать все
865. Скуляны Старые, село царан, при реке Пруте, дворов 65, жителей 295, церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Скулянская волость
местечко Скуляны

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Унгенский район
СкуленьSculeni
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