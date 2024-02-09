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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1228Скуляны, мест. вл.при р. Пруте.54—42510181030Еврейская синагога 1. Молитвенных домов 2. Почтовая станция. Еженедельные базары. Завод 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
854. Скуляны, местечко бывшее государственное, при реке Пруте, дворов 231, жителей 1212, волостное правление (у. г.в.), 45 синагога, 2 молитвенных дома, больница, 2 школы Показать все
865. Скуляны Старые, село царан, при реке Пруте, дворов 65, жителей 295, церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Скуляны
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
СкуленьSculeni