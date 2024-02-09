посёлок Кроняуце, посёлок Кроняуце, Tērvetes pagasts, Dobeles novads (на 2021) — Familio

Кроняуце

Tērvetes pagasts, Dobeles novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Латвийская ССР, Добельский район, Битский сельсовет
населенный пункт Кроньауце3151717

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Dobeles novads, Tērvetes pagasts
Kroņauceagrāk Dobeles rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=3491

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Dobeles novads, Tērvetes pagasts
Kroņauce100125333ciemsEKS
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