село Гордеевка, село Гордеевка, Гордеевский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Гордеевка

Гордеевский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3583Гардеевка, с. вл.при рч. Поконке.30станов. кварт.124629639Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Черниговская губерния, Суражский уезд
С. Гордеевка79Ив. Ширай55336120

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Гордеевская волость
1004. Гордеевка, село бывшее владельческое, при речке Пакопке, дворов 184, жителей 1287, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, по Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Черниговская губерния, Суражский уезд, Гордеевская волость
село Гордеевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Гордеевский район
10561Гордеевкасело52°57'с.ш.31°58'в.д.N-36-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Гордеевский муниципальный район, Гордеевское сельское поселение
15611406101с Гордеевкасело
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