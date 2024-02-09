село Екатериновка, село Екатериновка, Тевризский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Екатериновка

Тевризский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тарский уезд, Тевризская волость
Екатерининское с., при рч. Еусысе, и оз. Кауте, на прос. дор.378180213801

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Тевризский район
113432Екатериновкасело57°36'с.ш.72°40'в.д.O-43-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Тевризский муниципальный район, Екатерининское сельское поселение
52655407101с Екатериновкасело
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