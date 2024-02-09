деревня Мордвиново, деревня Мордвиново, Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (на 1913) — Familio

Мордвиново

Юрьевецкий уезд, Костромская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Юрьевецкой уезд
11347Мордвиново, д.при р. Елнати.1858156358Мордвяновское волостное правление. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость
30. Мордвиново, деревня бывшая удельная, при реке Елнати, дворов 22, жителей 108, волостное правление (уездный город в 18 верстах). В ¼ версты — церковь православная, лав Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость
Мордвиново д., ш.р. ЕлнатьКн.-Ю.18301036177138трансп., речн.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Юрьевецкий уезд, Мордвиновская волость
деревня Мордвиново
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